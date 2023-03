ADO-coach Advocaat over bekerduel: ’Spakenburg zeker inspiratie tegen PSV’

„Wij zijn een ploeg die moeilijk te verslaan is. Maar wij hebben er wel mee te maken dat we in vijftien dagen vijf wedstrijden moeten spelen en daar zitten nog drie uitwedstrijden bij ook. Dat is wel ontzettend veel. De belangen liggen toch meer bij de competitie dan de KNVB-beker”, aldus Advocaat. „We hebben een grote selectie. Een aantal andere spelers zal moeten laten zien, dat ze goed zijn.”

Advocaat kan sowieso geen beroep doen op de geblesseerde Finn van Breemen en Denzel Hall. De ADO-trainer werkt niet met een bekerkeeper, zodat reservedoelman Luuk Koopmans tegen zijn oude werkgever PSV niet het doel zal verdedigen, maar eerste doelman Sonny Stevens dat gewoon zal doen.

Dick Advocaat Ⓒ Pro Shots

Een van de sleutelspelers, die vermoedelijk niet vanaf het begin gaat spelen, is aanvaller Thomas Verheydt. De spits begint naar verwachting op de bank. „Verheydt is vorige week de hele week ziek geweest. Niet echt griep, maar wel verkouden. Hij heeft een paar dagen thuis gezeten. Hij heeft wel weer meegetraind”, aldus Advocaat, die vertelde genoten te hebben van de bekerstunt van de Tweede Divisie-club SV Spakenburg tegen FC Utrecht, een van zijn oude werkgevers. „Wat SV Spakenburg heeft laten zien, is zeker een inspiratie. Ik ben er zeker van dat de jongens die gaan spelen bij ons ook geïnspireerd zullen zijn. Het is altijd mooi om bij PSV te spelen. In de situatie waar we als ADO nu in zitten is het toch heerlijk, dat we daar een wedstrijd kunnen gaan spelen. Dat het moeilijk wordt weten we ook, maar we hebben toch niets te verliezen”, aldus Advocaat, die de voorbeschouwing op het bekerduel met PSV wilde gebruiken om nog even iets recht te zetten.

Peter Bosz

„Afgelopen maandag zat ik bij Veronica Offside en werd ik gevraagd wat ik van Peter Bosz als trainer van FC Twente zou vinden. Toen heb ik gezegd dat ik me dat niet kon voorstellen. Sommige media hebben gesuggereerd, dat ik bedoelde, dat Peter Bosz niet goed genoeg is voor FC Twente. Maar dat was totaal niet wat ik bedoelde. Integendeel. Peter Bosz is een uitstekende trainer. En ik bedoelde eigenlijk dat ik niet verwacht, dat Peter Bosz naar FC Twente gaat, omdat hij hoger staat aangeschreven. Hij heeft met Ajax de finale van de Europa League gehaald, daarna gewerkt bij Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Lyon. Hij is niet voor niets een van de twee laatste kandidaten geweest om bondscoach van België te worden. Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Wat ik heb opgemerkt, heeft totaal niets te maken met zijn kwaliteiten. Ik vond het vervelend dat het zo verkeerd werd uitgelegd. Dat zou ik zelf ook niet leuk hebben gevonden als dat over me werd gezegd.”