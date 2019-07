FC Utrecht ziet Görtler gaan en Cerny komen

Zoals De Telegraaf/Telesport al eerder meldde, komt de Tsjech voor een bedrag van 750.000 euro over van Ajax. Directeur Voetbalzaken Jordy Zuidam is blij met de aankoop.

„Václav is een speler met extra kwaliteiten, die onze selectie weer zal versterken. De afgelopen periode zijn we intensief bezig geweest met deze transfer, dus het is mooi om te zien dat nu de handtekeningen onder het contract staan. Ondanks meerdere opties, waaronder ook een aantal buitenlandse clubs, kiest Václav voor het plan wat we bij FC Utrecht voor ogen hebben met hem. Dat zegt ook iets over zijn drive en sportieve ambities.”

Met de komst van Cerny is daar ook het vertrek van Görtler. Het Zwitserse FC St. Gallen neemt de 25-jarige Duitser over van de Domstedelingen. Görtler werd in de zomer van 2017 door FC Utrecht transfervrij overgenomen van 1. FC Kaiserslautern. Als speler van de FC uit de Domstad kwam Görtler tot 52 officiële duels, waarin hij 2 doelpunten maakte en 5 treffers voorbereidde.

Eerder vandaag werd ook al bekend dat Dessers FC Utrecht verlaat voor Heracles Almelo. De Belg heeft ook al afscheid genomen van de groep en gaat met de club uit de Domstad niet mee op trainingskamp in Duitsland.

Bekijk ook: Cerny van Ajax naar FC Utrecht

Bekijk ook: Dessers verruilt Utrecht voor Heracles