Nog altijd geen antwoord op protest tegen deelname VS aan finale 4x 400 meter

TeamNL diende zaterdag voor de finale het protest in, maar er kwam geen antwoord. De eerder gediskwalificeerde Amerikanen deden gewoon mee en werden net derde voor Nederland. Slotloper Vernon Norwood kwam precies 0,14 seconde eerder over de streep dan Ramsey Angela.

De ploeg op de ’mixed relay’ van de VS werd vrijdag na de series gediskwalificeerd wegens een fout in het wisselvak, maar in de nacht van vrijdag op zaterdag in Japan besloot de jury deze beslissing terug te draaien.

Nederland was het niet eens met de onderbouwing en wilde dat diskwalificatie voor Team USA van kracht bleef. Volgens technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie hadden de Amerikanen niet volgens de regels gelopen door buiten het vak te wisselen.

„Onze uiterste poging zal zondag pas worden beantwoord”, meldde Roskam. „Ik heb nog geen beeld of ons protest ontvankelijk is en of een uitspraak volgt.”

De atleten lijken zich er te bij hebben neergelegd dat ze niet alsnog een bronzen medaille zullen krijgen. „We vonden het wel raar dat de Amerikanen weer meededen, maar de coaches hebben ons meteen gezegd dat wij er geen energie aan mochten verspillen. Focus je op de race, wij zorgen voor de rest”, zei 400-meterloper Jochem Dobber.

