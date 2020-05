Sport Kort: Lebron James & co willen weer basketballen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: NBA-spelers willen seizoen alsnog hervatten

09.25 uur: De basketballers uit de Amerikaanse profcompetitie NBA zouden ondanks de nog aanwezige grote dreiging van het coronavirus de competitie willen hervatten. Dat zou een informele enquête van de spelersvakbond hebben uitgewezen.

Volgens verschillende Amerikaanse media blijkt uit het resultaat van de opiniepeiling dat er een ’overweldigende steun’ is om weer te gaan spelen. Bijvoorbeeld volgens Yahoo Sports spraken sterspelers als Lebron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant en Chris Paul zich in een conference call uit voor het voortzetten van het seizoen onder strikte gezondheidsvoorwaarden.

De NBA ligt stil sinds 11 maart. Er wordt momenteel onderzocht of de competitie alsnog kan worden afgewerkt achter gesloten deuren en op een neutrale plaats.

Voetbal: Burgemeester Londen wil in juni nog geen wedstrijden

07.24 uur: Burgemeester Sadiq Khan van Londen wil niet dat het voetbal in de Premier League van Engeland in juni wordt hervat.

„Het land is nog volledig in de greep van de coronacrisis”, liet hij via zijn woordvoerder weten. „Er sterven dagelijks nog honderden mensen aan de gevolgen van het virus.” De burgemeester vindt het risico voorlopig nog te groot, hoe graag hij ook zou zien dat de sport wordt hervat.

Vijf clubs uit de Premier League spelen in Londen, waaronder topclubs als Chelsea, Tottenham en Arsenal. Geruchten over de hervatting van het seizoen nemen toe, nu de regering heeft gezegd dat topsportevenementen - zonder publiek - mogelijk na 1 juni weer mogelijk zijn.

Van de grote Europese competities heeft alleen de Duitse Bundesliga vooralsnog besloten weer te gaan spelen. Dat gebeurt komende zaterdag.