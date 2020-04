Mike Snoei haalt uit naar RKC-directeur

Premier Mark Rutte gaf in een persconferentie aan dat betaald voetbal tot 1 september niet mogelijk was. Er ging dus een streep door de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag hield de KNVB een video-call met alle Nederlandse clubs uit het betaalde voetbal en deelde daarin mee dat er geen promotie of degradatie zal plaatsvinden, tot groot ongenoegen van De Graafschap.

De Superboeren stonden tweede achter Cambuur. Een plek die beiden recht zou hebben gegeven op een plek in de Eredivisie voor volgend seizoen. De ploeg van trainer Mike Snoei had nog wel negen wedstrijden te gaan. De Graafschap stond zeven punten voor op de eerste belager: Volendam.

Bekijk ook: ADO en RKC blijven behouden voor Eredivisie

Snoei, ook aanwezig bij de bespreking van de KNVB is alles behalve tevreden, zo laat hij weten aan FOX Sports. „In vogelvlucht zegt Gudde dat ze besloten hebben om niet te promoveren en te degraderen. Hij wilde bijna al de verbinding verbreken en dat vind ik bijzonder. Er was nauwelijks een kans voor Cambuur of De Graafschap om nog ergens op te reageren. Ik ben misschien wel iets gekleurd, maar ik vind dat Cambuur en De Graafschap dik verdiend moeten en kunnen promoveren”, aldus een gefrustreerde Snoei.

Het besluit van de voetbalbond betekent dus ook dat ADO en RKC in de Eredivisie blijven. „Wat ik dan helemaal bizar vindt”, gaat snoei verder. „Als je dan over solidariteit praat, en dat zo’n Van Mosselveld (directeur RKC, red.) dan roept: ’dit is de enige logische beslissing’..Kom op zeg. Hou je rustig, tel je zegeningen en strooi niet nog meer zout in de wonden.”