Kjeld Nuis verlengt contract én doet weer open sollicitatie

Nuis maakte in april 2020 de gevoelige transfer van Jumbo-Visma naar concurrent Reggeborgh, nadat hij jarenlang met succestrainer Jac Orie had samengewerkt. „Sinds die overstap heb ik nog geen dag spijt gehad”, vertelt hij nu. „Ik wil het als ploeg nooit meer anders. Hoe gaaf is het dan dat we samen een stip op de horizon kunnen zetten en de Spelen van 2026 als doel nemen? Ik ben blij dat ze me die kans geven, daar ben ik trots op.”

Naast een sprinttak heeft Reggeborgh sinds dit jaar ook een allround-afdeling, met Robin Derks als coach en schaatser Patrick Roest als paradepaardje. Naast Nuis bestaat de sprintploeg uit wereldtoppers als Femke Kok en Hein Otterspeer. Tot vorig seizoen behoorde ook de onlangs gestopte Ireen Wüst tot het team van Van Velde. De afgelopen Olympische Spelen van Peking hebben naar eigen zeggen bijgedragen aan Nuis’ gevoel om door te willen tot 2026. „Ik heb weer gevoeld hoe ontzettend gaaf de Olympische Spelen zijn. Op het moment dat wij – en dan bedoel ik Ireen en ik – daar binnenkwamen, hadden we het gevoel van: dit gaan we doen. Zo magisch.”

Ireen Wüst

Wüst is nog altijd een voorbeeld voor Nuis, zo verzekert hij. De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden behaalde in Peking haar zesde gouden olympische medaille, op de 1500 meter. Nuis: „Ireen is nu 36 jaar, dat is net zo oud als ik over vier jaar in Milaan ben. En als ik nog iets wil, dan is het die olympische titel in Milaan.”

Daarnaast ziet de uitgesproken Zuid-Hollander nog een extra uitdaging. Hij benadrukt dat hij graag wil uitkomen op de ploegenachtervolging, nadat hij vorig seizoen al eenzelfde open sollicitatie deed. „Als Nederland hebben we het de laatste Spelen laten liggen op dat onderdeel. Ik wil heel graag deel uitmaken van een team met Marcel Bosker en Patrick Roest, waar we dezelfde tactiek gebruiken als Noorwegen en Amerika deden met het duwen. Ik weet zeker dat wij dat ook kunnen en wil er graag voor trainen.”

Bosker en Roest zijn niet toevallig ploeggenoten van Nuis. Aangezien concurrent Jumbo-Visma ongetwijfeld vergelijkbare plannen zal hebben, is het nog zeker geen uitgemaakte zaak wie er vanaf komende winter in actie gaan komen op dit veelbesproken olympische onderdeel.