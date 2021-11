Organisatie zesdaagse Rotterdam zet noodgedwongen streep door 39e editie

Er is dit jaar opnieuw geen zesdaagse in Ahoy. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De zesdaagse van Rotterdam gaat opnieuw niet door. De organisatie heeft besloten het wielerevenement in Ahoy te schrappen vanwege de onzekerheid rond de coronamaatregelen. De baanwielrenners zouden van 7 tot en met 12 december over de piste in Ahoy rijden, maar het is hoogst onzeker of er dan weer publiek aanwezig mag zijn.