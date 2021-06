Michael Laudrup hekelt beslissing UEFA: ’Iemand had moeten zeggen: ’Vanavond zullen we niet meer spelen’’

„Ik respecteer dat onze ploeg en de Finnen erin geslaagd zijn verder te spelen. Maar wanneer zoiets gebeurt, zijn de spelers vol emotie. Dan hebben ze niet het overzicht om belangrijke beslissingen te nemen. Dan moet er iemand zijn die zegt: ’We stoppen’”, wees de 56-jarige ex-speler van FC Barcelona, Real Madrid en Ajax op de Deense tv-zender TV3+ naar de UEFA.

De 29-jarige Eriksen zakte kort voor het einde van de eerste helft in elkaar. De middenvelder van Inter werd op het veld gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion was Eriksen bij bewustzijn. Volgens de Deense bond is de toestand van Eriksen stabiel en ligt hij in een ziekenhuis in Kopenhagen. Na een onderbreking van bijna twee uur en nadat de voetballers geruststellende berichten van Eriksen hadden gehoord, werd de wedstrijd in overleg met beide teams voortgezet.

Laudrup vond dat „niet de juiste keuze.” „Ik vind het verkeerd zo kort na een emotionele gebeurtenis een beslissing te moeten nemen. Iemand had moeten zeggen: ’Vanavond zullen we niet meer spelen’”, zei Laudrup.

De Denen spelen donderdag hun tweede wedstrijd op het EK tegen België.