Nu al vier verliespunten meer dan vorig jaar onder Schmidt Simons aangeslagen na definitief afhaken PSV: ’Dit zit me erg dwars’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Frustratie bij Xavi Simons, terwijl Vitesse de gelijkmaker viert. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Xavi Simons zat er ronduit beteuterd bij na alweer de achtste uitwedstrijd in de Eredivisie waarin PSV dure punten verspeelde. Het Vitesse van voormalig PSV-trainer Phillip Cocu sleepte een verdiend punt uit de strijd. Met een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord kan het team van Ruud van Nistelrooy de titeldroom wel uit het hoofd zetten. „Dit zit me erg dwars”, bekende het lichtpuntje in donkere PSV-tijden.