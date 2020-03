Winston Bogarde toegevoegd aan staf van Ajax 1

Door de afwezigheid van Poulsen, die uit coronavoorzorg een week in quarantaine zat, nam Bogarde tijdens het uitduel met SC Heerenveen als assistent plaats op de Ajax-bank. Toevallig of niet, in Friesland won Ajax weer eens. Op de televisiebeelden was te zien dat hij veelvuldig en nadrukkelijk met Ten Hag in gesprek ging.

De oud-speler van onder meer Ajax, AC Milan, FC Barcelona en Chelsea is momenteel assistent bij Jong Ajax en wordt intern geprezen om zijn bijdrage. Daarvoor wordt hij nu door Ten Hag beloond.