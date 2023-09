Drie debutanten bij Oranje, geen Memphis Depay en Steven Bergwijn

Steven Berghuis zit wel bij de selectie. De Ajacied ontbrak nog in de voorselectie, maar is nu toch opgeroepen door de vele uitvallers. Jerdy Schouten van PSV en Brian Brobbey van Ajax zaten in de voorselectie, zij zijn uiteindelijk niet opgenomen in de definitieve selectie door Koeman. Luuk de Jong, die eerder dit jaar mens Oranje-pensioen ging, gaf woensdag na Rangers-thuis aan dat de bondscoach hem altijd mag bellen, maar hij zit vooralsnog niet bij de selectie.

Het niet selecteren van Bergwijn duidt erop dat de aanvaller komend weekend ook niet beschikbaar is voor Ajax op bezoek bij Fortuna Sittard. De aanvoerder van de Amsterdammers viel donderdag geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen Ludogorets (0-1), na afloop was er nog geen duidelijkheid over de ernst van de blessure.

De volledige selectie

Keepers: Mark Flekken (Brentford), Andries Noppert (sc Heerenveen), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Chelsea), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter).

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord).

Aanvallers: Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim).

Het Nederlands elftal speelt op donderdag 7 september in Eindhoven tegen Griekenland (20:45 uur). Drie dagen later volgt het duel met Ierland in Dublin (19:45 uur, lokale tijd). Beide ontmoetingen zijn in het kader van de EK-kwalificatie.