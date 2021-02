Manchester City kan titel bijna ruiken na remise Manchester United - Chelsea

Remiseloze topper

Manchester United is in de strijd om de landstitel met stadgenoot Manchester City verder achterop geraakt. De nummer 2 kwam bij nummer 5 Chelsea niet verder dan 0-0. Daardoor liep de achterstand op koploper City op tot 12 punten.

Beide ploegen lieten op Stamford Bridge fraaie kansen op een doelpunt liggen. Bij Chelsea waren onder anderen ex-Ajacied Hakim Ziyech, gewisseld in de 78e minuut, en invaller Reece James dicht bij 1-0. Namens Manchester United, met middenvelder Donny van de Beek op de bank, kwam de Braziliaan Fred na de rust bijna tot scoren.

Manchester United is nu twintig uitwedstrijden op rij in de Premier League ongeslagen. Die recordreeks begon op 17 februari 2020 met een overwinning van 2-0 bij Chelsea.

Het weerzien tussen Van de Beek en Ziyech:

Arsenal wint in Leicester

Na de uitschakeling in de Europa League tegen Slavia Praag ging het ook in de competitie mis bij Leicester City. Thuis tegen Arsenal verloor het met 1-3, al was de start nog veel belovend voor ’The Foxes’.

Youri Tielemans opende al in de zesde minuut de score voor Leicester. David Luiz kopte Arsenal in de 38e minuut op gelijke hoogte, na een vrije trap van Willian. Alexandre Lacazette schoot Arsenal in de slotfase van de eerste helft vanaf de strafschopstip op voorsprong: 1-2. Nicolas Pépé tekende in de 52e minuut voor 1-3, opnieuw op aangeven van Willian. Arsenal klom door de winst naar de negende plaats.

Leicester staat nu derde in de Premier League, met dertien punten minder dan City.

Uitblinker Bale helpt Spurs aan zege op Burnley

Gareth Bale was de grote man bij Tottenham Hotspur in de thuiswedstrijd tegen Burnley: 4-0. De aanvaller uit Wales scoorde tweemaal en bereidde een treffer van Harry Kane voor. Lucas Moura maakte de 3-0.

Tottenham herstelde zich van nederlagen tegen West Ham United (2-1) en Manchester City (3-0). Het elftal van trainer José Mourinho staat voorlopig achtste in de Premier League. Burnley blijft de nummer 15 van de hoogste Engelse voetbalklasse.

België: Anderlecht wint verwaterde topper in Luik

Anderlecht heeft de verwaterde topper tegen Standard Luik met 3-1 gewonnen. Het duel geldt in België als de ’Clasico’, maar in Luik ontving de nummer 10 van de ranglijst de nummer 6. Door de zege houdt Anderlecht in ieder geval de aansluiting met de ploegen uit de top-4 die na het reguliere seizoen in de play-offs om de titel gaan strijden. Het verschil met nummer 4 Oostende bedraagt slechts een punt. Maar koploper Club Brugge heeft liefst achttien punten meer en ook nog twee duels tegoed.

De wedstrijd leverde weinig spektakel op. Na fouten in de Luikse defensie tikte Francis Amuzu in de 22e minuut uit een onmogelijke hoek de 1-0 binnen voor de bezoekers. In de 71e minuut werd het 0-2 door een doelpunt van Kemar Lawrence. Kort voor tijd werd het nog spannend toen Selim Amallah scoorde namens de thuisploeg: 1-2. Diep in blessuretijd was Mohammed Dauda verantwoordelijk voor de 1-3. Standard wacht nu al zes duels op een overwinning.

