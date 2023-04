Waterpolosters verslaan op wereldbekertoernooi ook Griekenland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Waterpolosters Oranje winnen ook van Griekenland

21.44 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben op het wereldbekertoernooi in zwemcentrum Rotterdam ook van Griekenland gewonnen. De formatie van bondscoach Evangelos Doudesis deed dat met 14-10 (3-0 4-1 5-4 2-5). Eerder had Oranje ook al Australië verslagen (11-7).

Oranje was vooral in de eerste fase van het duel oppermachtig. Halverwege was het al 7-1. Pas in de slotfase gaf Nederland de tegenstander wat meer ruimte en konden de Grieksen de achterstand nog enigszins dragelijk maken.

De sterkste acht waterpololanden ter wereld bij de vrouwen strijden in Rotterdam, verdeeld over twee poules, om deelname aan de superfinale van de Waterpolo World Cup. Nederland neemt het ook nog op tegen Hongarije (donderdag).

Rusland weigert Canadese atleten toegang tot het land

20.01 uur: Rusland heeft 333 Canadezen verboden het land nog binnen te komen, onder wie veel atleten en (vooral) oud-atleten. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Vrijwel alle sporters en oud-sporters op de lijst hebben onlangs een brief ondertekend, waarin het Canadese Olympisch Comité werd opgeroepen te pleiten voor een boycot van Russische en Belarussische atleten bij de Olympische Spelen van Parijs.

De Russische maatregel is vooral symbolisch. De genoemde Canadezen hebben voorlopig geen enkele aanleiding om naar het land af te reizen. Sinds de Russische inval in Oekraïne worden er nauwelijks internationale sportevenementen van betekenis in het land gehouden, onder meer vanwege sancties van de internationale sportfederaties.

Afrikaanse bond CAF achter WK-bid Marokko, Spanje en Portugal

19.50 uur: De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft zijn steun uitgesproken voor het plan van Marokko, Spanje en Portugal om gezamenlijk het wereldkampioenschap voetbal van 2030 te organiseren. De drie landen maakten vorige maand bekend dat ze samen een zogenoemd ’bid’ uitbrengen.

„Het bid van Marokko is nu het bid van het Afrikaanse continent”, verklaarde CAF-voorzitter Patrice Motsepe na de beslissing van het uitvoerend comité. „We richten ons er nu op om ervoor te zorgen dat Afrika opnieuw gastheer is van het WK en zetten ons in om samen te werken met alle nationale voetbalbonden en -confederaties om dit mogelijk te maken.”

Het WK werd één keer eerder in Afrika gehouden, in 2010 in Zuid-Afrika. Marokko hoopte eerder het eindtoernooi van 2026 binnen te halen, maar dit evenement ging naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Aanvankelijk was er sprake van een bid van Spanje en Portugal met Oekraïne, maar door de oorlog lijkt dat land daar vooralsnog van af te zien. Het is niet uitgesloten dat Oekraïne zich later alsnog aansluit. De FIFA is van plan om volgend jaar het WK van 2030 toe te wijzen.

Klompenhouwer weer Europees kampioen driebanden

15.57 uur: Therese Klompenhouwer heeft voor de 10e keer in haar carrière de Europese titel driebanden bij de vrouwen op haar naam geschreven.

In de finale - in de Turkse badplaats Antalya - wist ze met 30-21 de Deense Charlotte Sorensen te verslaan en had daarvoor 24 beurten nodig. (1.250/0.875).

Therese was in 2005 - in het Turkse Manisa -voor de eerste keer de sterkste van Europa in het driebanden bij de vrouwen. Dat was ze ook in 2007-2009-2011-2013-2015-2019-2020 en 2022. Ze heeft ook 5 wereldtitels in deze biljartdiscipline op haar naam staan.

In haar eerste reactie, na het winnen van de finale, zegt ze op de vraag of ze verrast was over de tegenstand van de Deense tegenspeelster?

„Jazeker. Charlotte Sørensen heeft veel progressie gemaakt in een jaar tijd. Ze speelt nog maar een paar jaar driebanden, dus ik denk dat ze nog veel sterker gaat worden. Ook de jonge Petersen heeft progressie gemaakt. Zij is nog heel jong.”

Het is je 10e Europese titel in het driebanden is dat nog iets om bij stil te staan?

„De 10e Europese titels is mooi, maar ik ga proberen er nog wat bij elkaar te spelen...”

Hoe kijk je terug op dit kampioenschap?

„Eerste drie partijen moeizaam, voelde me niet helemaal op mijn gemak. Slechte focus, want er gebeurde natuurlijk heel veel om mij heen.”

„In de finales heb ik het geprobeerd los te laten en wél de goede focus te vinden en dat is gelukt. Dus ben uiteindelijk tevreden”, aldus de sterkste speelster in het driebanden bij de vrouwen in Europa.

Tweede remise schakers Nepomniatsjtsji en Liren om wereldtitel

15.36 uur: De derde partij in de strijd om de vacante wereldtitel schaken heeft geen winnaar opgeleverd. De Chinees Ding Liren, die speelde met de zwarte stukken, herstelde zich met een remise tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji van de pijnlijke nederlaag van twee dagen eerder in de tweede ronde.

Nepomniatsjtsji profiteerde van een fout van Liren en had toen slechts drieënhalf uur nodig voor de zege. De partij was na 29 zetten beslist.

In de partij van woensdag kwamen de twee schakers na 30 zetten en drie uur spelen overeen om een punt te delen. De vierde partij in Astana is donderdag. De tweestrijd duurt tot en met 1 mei en gaat over veertien ontmoetingen.

De wereldtitel is vacant, omdat de Noorse regerend kampioen Magnus Carlsen vorig najaar het besluit nam dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet zou verdedigen. Het prijzengeld bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.

Verenigd Koninkrijk, Turkije en Italië willen EK voetbal houden

15.24 uur: Het EK voetbal van 2028 is in het Verenigd Koninkrijk of in Turkije. Meer aanmeldingen voor het organiseren van het evenement kreeg de Europese voetbalbond UEFA niet binnen. De deadline was woensdag.

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) stelde zich gezamenlijk met Ierland kandidaat. Als het bid van de Britten wint, zijn de wedstrijden in de stadions Wembley, Hampden Park, Principality Stadium, Tottenham Hotspur Stadium, Etihad Stadium, St James’ Park, Villa Park, Hampden Park, Aviva, Casement Park en het nog te bouwen nieuwe stadion van Everton.

Engeland organiseerde eerder al het WK van 1966 en het EK van 1996. Tijdens het EK van 2020, dat vanwege het 60-jarig bestaan van de Europese Unie verspreid door heel Europa werd gespeeld, waren onder meer de halve finales en de finale op Wembley, al was het Verenigd Koninkrijk toen zelf uit de EU vertrokken. Het EK vrouwenvoetbal werd vorig jaar ook in Engeland georganiseerd.

Turkije meldde zich aan voor zowel het EK van 2028 als 2032. Als de organisatie in 2028 naar het Verenigd Koninkrijk gaat, heeft Turkije voor het EK van 2032 alleen concurrentie van Italië, werd woensdag duidelijk.

In oktober van dit jaar wijst het uitvoerend comité van de UEFA de organisatie van de twee Europese eindronden toe. Het EK van 2024 is in Duitsland.

Almere City hervat kaartverkoop voor duel met PEC Zwolle

13.06 uur: Almere City FC heeft de kaartverkoop voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle van volgende week vrijdag weer hervat. De club uit de eerste divisie legde de verkoop dinsdag tijdelijk stil toen duidelijk werd dat fans van Zwolle een kaartje kochten voor de tribunes die zijn bedoeld voor fans van Almere.

De wedstrijd is in trek bij supporters van PEC Zwolle, omdat hun club in dat duel mogelijk promotie naar de Eredivisie veiligstelt. De 450 kaartjes voor het uitvak waren binnen enkele minuten weg.

Om eventuele ongeregeldheden te voorkomen, besloot Almere de online-verkoop voor de eigen tribunevakken daarna snel te stoppen. Wie nu een kaartje wil kopen, kan dat alleen telefonisch doen of aan de balie bij het stadion. „Op die manier kunnen we controleren of die persoon al eerder bij een wedstrijd van ons is geweest of niet”, aldus een woordvoerder. De kaartjes die al zijn verkocht, worden niet geblokkeerd.

PEC Zwolle kan ook komend weekeinde al promoveren. Het elftal van trainer Dick Schreuder moet dan vrijdag zelf van Telstar winnen en hopen dat Almere zondag bij ADO Den Haag verliest.

Manchester United in kwartfinale tegen Sevilla zonder Rashford

12.34 uur: Marcus Rashford kan donderdag niet meespelen in de kwartfinale van de Europa League tegen Sevilla. De aanvaller van Manchester United is niet op tijd hersteld van een spierblessure, die hij afgelopen weekeinde in de slotfase van het competitieduel met Everton (2-0 winst) opliep.

Rashford, die vermoedelijk enkele weken aan de kant staat, is dit seizoen van grote waarde voor het elftal van trainer Erik ten Hag. De international maakte al 28 doelpunten. „We hebben zeker genoeg andere spelers met de capaciteiten om doelpunten te maken”, zei Ten Hag.

Middenvelder Christian Eriksen maakte als invaller tegen Everton zijn rentree. Hij heeft geen terugslag gehad en is tegen Sevilla van de partij. De Braziliaan Casemiro keert na een schorsing ook weer terug in de selectie.

Algemeen directeur volleybalbond vertrekt naar NOC*NSF

12.32 uur: Algemeen directeur Guido Davio vertrekt per 1 juni bij volleybalbond Nevobo. Hij gaat bij sportkoepel NOC*NSF aan de slag als directeur sportparticipatie.

Davio, die eerder werkte bij hockeybond KNHB, volgde in oktober 2016 Joëlle Staps op. In zijn nieuwe functie bij NOC*NSF wordt hij verantwoordelijk voor breedtesport. „Het voelt heel dubbel de Nevobo te verlaten. Ik ben ontzettend trots op de plek waar de Nevobo nu staat en de manier waarop ik intern en extern met vele mensen met veel plezier heb samengewerkt”, zegt Davio. „Bij NOC*NSF mag ik aan de slag met de ambitie om heel Nederland te laten genieten van sporten en bewegen.”

Nevobo-voorzitter Peter Sprenger dankt Davio voor zijn werk bij de bond: „Zijn betrokkenheid bij de sport en zijn grote kennis van zaken zijn van grote toegevoegde waarde geweest in deze periode. Naast ’eyecatchers’ voor de buitenwereld, zoals een WK, is er ook veel werk verzet in het ontwikkelen vanuit de basis en het versterken van onze verenigingen”, zegt hij.

De Nevobo gaat de komende weken bekijken hoe het vertrek van Davio kan worden opgevangen.

Bondscoach selecteert 18 handballers voor EK-kwalificatieduels

12.03 uur: Bondscoach Staffan Olsson heeft achttien handballers geselecteerd voor de laatste EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje. De mannen nemen het op tegen België en Griekenland. Op woensdag 26 april staat de uitwedstrijd tegen de Belgen op het programma. Vier dagen later, op zondag 30 april, wordt de kwalificatiereeks afgesloten met een duel met Griekenland. Deze wedstrijd wordt voor eigen publiek gespeeld in Topsportcentrum in Almere.

De beste twee landen van de poule plaatsen zich voor het EK in januari volgend jaar in Duitsland. Ook de vier beste nummers 3 van de acht poules kwalificeren zich. Griekenland staat bovenaan in de stand met 6 punten uit 4 wedstrijden. Kroatië en Nederland volgen met 1 punt minder. De ploeg van Olsson won thuis van de Belgen en verloor de uitwedstrijd van Griekenland.

Nederland kan zich voor de derde keer in de geschiedenis kwalificeren voor het EK.

Karlsson terug in selectie AZ

11.30 uur: Jesper Karlsson is terug in de selectie van AZ voor de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Conference League donderdag tegen het Belgische Anderlecht. De Zweedse vleugelspits ontbrak afgelopen weekeinde in het competitieduel met Sparta Rotterdam vanwege een lichte blessure. AZ verloor deze wedstrijd met 1-0.

De selectie van AZ is woensdagochtend met de bus vanaf het trainingscomplex in Alkmaar richting Brussel vertrokken. Het duel met Anderlecht staat donderdagavond om 21.00 uur op het programma. De return is een week later.

James leidt Lakers naar play-offs

09.36 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben zich in de NBA verzekerd van een plaats in de play-offs. Sterspeler LeBron James leidde zijn team in een spannend duel langs Minnesota Timberwolves. De Lakers maakten in het vierde kwart een achterstand van 10 punten ongedaan en wonnen uiteindelijk met 108-102.

„Dit is waar onze sport om draait: zorgen dat je er in april nog bij bent als de play-offs beginnen. We zijn het hele jaar op de proef gesteld. De laatste tijd spelen we goed basketbal”, aldus de 38-jarige James, die 30 punten voor zijn rekening nam tegen de Timberwolves.

Los Angeles Lakers, dat de NBA in 2020 voor het laatst won, speelt in de eerste ronde van de play-offs van de Western Conference tegen Memphis Grizzlies.