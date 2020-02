Voetbalmakelaars slepen FIFA voor gerecht

Het is de makelaars een doorn in het oog dat de FIFA een nieuw licentiesysteem voor de voetbalmakelaars eenzijdig wil opleggen. „De FIFA wil een licentiesysteem met onder andere nieuwe regels over het inperken van de vergoedingen van de makelaars van hogerhand opleggen zonder dat er enig overleg is geweest. De EFAA is een serieuze organisatie, die in het proces betrokken wil worden”, aldus woordvoerder Stefan Valk namens de EFAA, waarbij tweeduizend Europese makelaars uit achttien landen zijn aangesloten.

Met het nemen van juridische stappen hoopt de EFAA een plek aan de onderhandelingstafel af te dwingen om mee te gaan praten over de toekomst van de spelersmakelaars in Europa. Op een algemene EFAA-vergadering in Zürich is besloten dat de verschillende nationale spelersmakelaarsorganisaties gerechtelijke stappen tegen de nationale bonden gaan nemen. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben daarin het spits afgebeten.

Zwitserland en België zijn de volgende landen waarin dit gaat gebeuren. De EFAA gaat alle nationale spelersmakelaarsorganisaties ondersteunen in dit juridische traject. De EFAA eist dat het hele proces rondom de vernieuwing van het licentiesysteem vanaf nul begint en dat de internationale spelersmakelaarsorganisatie en de diverse nationale spelersmakelaarsorganisaties als serieuze gesprekspartners worden behandeld. „Het is uniek dat de makelaars nu in de vorm van de EFAA gezamenlijk een vuist maken en de clash aan durven te gaan met de FIFA”, aldus woordvoerder Valk.