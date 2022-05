Hoofdbrekens voor Letsch én Jansen richting slotstuk play-offs

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De lijst van afwezigen is nog altijd lang met Jacob Rasmussen, Maximilian Wittek, Yann Gboho (allen geblesseerd), Eli Dasa (nasleep bruiloft), Dominik Oroz (dienstplicht) en Tomas Hajek (geschorst).

Bij AZ is Fredrik Midtsjø niet inzetbaar vanwege een hamstringblessure en houdt trainer Pascal Jansen nog een sprankje hoop op de inzetbaarheid van Owen Wijndal. ,,Owen is vandaag op het veld geweest, dat is een positieve stap. Nu moeten we kijken hoe hij daar op reageert en of dat iets iets dat zaterdag een vervolg kan krijgen", aldus Jansen.

,,Later op de vrijdag ondergaat Owen nog een mri-scan. Er is wat schade, maar de mri moet voor complete duidelijkheid zorgen. Zo lang ik van de medische staf geen nee heb gehoord is er een klein kiertje, maar de voortekenen zijn niet gunstig. Er staat echter nog geen rood kruis door zijn naam."