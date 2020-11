Beestachtige klim in Vuelta: ’Zoiets vreselijks heb ik nog nooit gezien’

Tussen de nummer 1 en 2 van de Vuelta, Primoz Roglic (foto) en Richard Carapaz, veranderde er zaterdag niets. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het Vuelta-peloton is na de loodzware bergrit naar Alto de La Farrapona eigenlijk toe aan rust, maar het tegendeel is waar. Zondag wordt de twaalfde etappe opnieuw een helse onderneming, waarin elke renner zal bibberen voor de slotklim. De Alto de l’Angliru, ook wel bekend als het ’Beest van Asturië’. Rodetruidrager Primoz Roglic hield zich, net als de andere grote tenoren in de door David Gaudu gewonnen elfde etappe, gedeisd, wetend dat alle kracht en energie nodig is op de monsterlijke Angliru.