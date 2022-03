Coppa: Tegenvallende Derby della Madonnina eindigt doelpuntloos

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis trad Internazionale aan als uitspelende ploeg in San Siro. Beide ploegen gingen voorzichtig van start, wat ongetwijfeld werd ingegeven door het feit dat de halve finale over twee duels wordt gespeeld. Milan liet zich in aanvallend opzicht nog het meeste zien, door zowel voor rust als bij het ingaan van de tweede helft wat voorwaartse drang te tonen.

Echte doelkansen bleven echter uit, en doordat Inter helemaal niets liet zien kabbelde het duel richting het laatste fluitsignaal. Beide ploegen lieten het overduidelijk aankomen op de return, die op 20 april zal worden gespeeld. In de tussentijd zijn beide Milanese ploegen nog verwikkeld in een felle titelstrijd met Napoli.