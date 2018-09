Cocu lyrisch over Braziliaanse middenvelder

Met net 150 speelminuten in de Eredivisie in de benen bleef Mauro woensdag in de verloren bekerkraker tegen Feyenoord (2-0) zelf moeiteloos overeind.

"Op de momenten dat hij de kans krijgt, presenteert hij zich heel goed”, vindt de coach van de Eindhovenanren. "Hij straalt wat uit. Heeft geen last van druk en naast zijn voetbalkwaliteiten een enorme drive en gretigheid. En hij is extreem wendbaar, draait heel makkelijk weg en zit overal tussen. We moeten zijn belastbaarheid in de gaten houden, maar zijn op dit moment heel tevreden hoe hij het invult.”