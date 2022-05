PSV met typisch Schmidt-voetbal langs NEC

NEC speelde nog voor een kansje op de play-offs om Europees voetbal, maar leek lang een makkelijk slachtoffer. Zelfs slordig en in een laag tempo spelend leek PSV zich simpel van de Gelderse formatie te ontdoen. Die kwam echter nog bijna terug van een 3-0 achterstand.

Schmidt had het in zoverre allemaal goed gepland dat hij op de voorlaatste speeldag nog net niet door al zijn spelers heen was. Met een paar kleine kunstgrepen kon hij nog een aardig elftal het veld in sturen. De absentie van Joey Veerman noopte de Duitse trainer om Noni Madueke een basisplaats te geven. Over diens invalbeurt tegen Feyenoord was hij een paar dagen geleden nog verre van tevreden.

Keuze Doan pakt goed uit

Ook Marco van Ginkel hoorde uiteindelijk niet tot de wedstrijdselectie. Omdat Erick Gutiérrez weer in het centrum van de defensie nodig was, moest Schmidt zich vooral buigen over de vraag wie hij naast Ibrahim Sangaré op het middenveld zou laten spelen. De keuze viel uiteindelijk op Ritsu Doan.

De Japanner kreeg in zijn nieuwe rol niet alleen de eerste kans, maar zorgde ook voor de openingstreffer. PSV ging steeds slordiger spelen toen hij ineens van buiten de zestien met links uithaalde. De Eindhovenaren kwamen daarmee virtueel weer tot op vier punten van Ajax, dat thuis tegen Heerenveen op dat moment al een voorsprong had genomen. Vanaf dezelfde positie op het veld als Doan joeg Erick Gutiérrez de bal nog voor de rust in de kruising. Na dat kunststukje stond wel vast dat het laatste duel in Eindhoven onder Schmidt een zege op zou leveren. Niet meer ook dan dat, want Ajax liet in de Arena steeds verder weg van Heerenveen.

Treffer Zahavi

Bij PSV bleef er vooral veel mislukken. Een lobje van Cody Gakpo belandde op het dak van het doel. Een combinatie tussen Philipp Max en Eran Zahavi leverde nog wel een treffer op. Het was het afscheidsgeschenk van de Israëliër voor de Eindhovense aanhang, die niet veel later een publiekswissel kreeg. Dat Mikkel Dueland moeiteloos kon scoren typeert ook het PSV van Schmidt, dat opnieuw een penalty moest incasseren. Okita schoot raak. In officiële wedstrijden onder de Duitser kreeg de Eindhovense club in eigen stadion liefst 52 tegengoals te slikken.

Het komende seizoen moet het bij PSV allemaal anders worden. Met voetbal van de Hollandse school wil de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooy pogen om de race met Ajax wel tot het einde vol te houden. De fans van PSV kijken ernaar uit. De manier waarop Schmidt zijn team liet spelen sprak weinig tot de verbeelding, al repte de Duitser geregeld over toplevel.

Linssen schiet Feyenoord langs GA Eagles

Feyenoord heeft met de nodige moeite gewonnen van Go Ahead Eagles. In de Adelaarshorst van Deventer deden de Rotterdammers dat met 0-1. Trainer Arne Slot van Feyenoord had veel vaste krachten rust gegeven. Feyenoord heeft een zware periode achter de rug, met optredens tegen Olympique Marseille (0-0) en PSV (2-2). De Zweedse aanvaller Patrik Walemark stond voor het eerst in de basis.

Vlak na rust had Bryan Linssen de eerste kans op de openingstreffer. De vervanger van Cyriel Dessers in de spits raakte de lat na een voorzet van Marcus Pedersen. In de 71e minuut was het wel raak voor Linssen. Hij schoot raak op aangeven van Alireza Jahanbakhsh, die met een goede actie het uitverdedigen van Go Ahead had verstoord.

Als de nummer 3 van de Eredivisie speelt Feyenoord in de play-offs van de Europa League. De club plaatst zich rechtstreeks voor dat toernooi, als het eind mei de finale van de Conference League tegen AS Roma wint.

Feyenoord sluit de competitie zondag af met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Slot kondigde eerder aan dan vermoedelijk wel in de sterkste opstelling te spelen, mede met het oog op het naderende duel met AS Roma.