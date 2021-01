Kwalificatie Australian Open: Griekspoor naar tweede ronde, Hogenkamp grijpt naast hoofdtoernooi

Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. Griekspoor was in de eerste ronde te sterk voor de Australiër Harry Bourchier, die met een wiildcard tot het toernooi was toegelaten. Het duel werd beslist in twee sets: 7-6 (6) 6-3.

Griekspoor is op plaats 155 de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen John-Patrick Smith, opnieuw een Australiër met een wildcard. Smith schakelde in de eerste ronde de als 25e geplaatste Italiaan Paolo Lorenzi uit.

Ook Robin Haase komt maandag nog in actie in Doha, waar de mannen hun kwalificatietoernooi afwerken in verband met de strenge coronamaatregelen in Australië.

Hogenkamp mist Australian Open

Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de Australian Open te bereiken. Ze was in Dubai tijdens haar eerste wedstrijd in het kwalificatietoernooi niet opgewassen tegen de Zwitserse Viktorija Golubic: 3-6 7-6 (6) 3-6.

Lesley Pattinama-Kerkhove begon wel goed aan het kwalificatietoernooi voor de eerste grandslam van het seizoen. De Nederlands kampioene won in de eerste ronde van de Japanse Kurumi Nara: 6-4 6-4.

Lesley Pattinama-Kerkhove Ⓒ HH/ANP

Indy de Vroome verging het minder goed. Zij verloor van de Amerikaanse Claire Liu in twee sets (6-7 (5) 2-6) en is uitgeschakeld voor deelname aan het grandslamtoernooi in Melbourne. De Vroome kreeg zeker kansen tegen Liu, maar ze maakte meer fouten dan haar tegenstander.

De kwalificaties van de vrouwen worden niet in Melbourne gespeeld in verband met de strenge quarantaineregels in Australië. Het hoofdtoernooi in Melbourne begint pas op 8 februari. De mannen werken hun kwalificatietoernooi af in Doha.

Schoofs en Van de Zandschulp

Bibiane Schoofs en Botic van de Zandschulp kwamen zondag al in actie. Van de Zandschulp wist zich te plaatsen voor de tweede ronde. De nummer 156 van de wereld was met 3-6 6-1 6-4 te sterk voor de Italiaan Lorenzo Musetti, de mondiale nummer 129.

Schoofs bleef in de eerste ronde steken. Ze moest met 6-3 7-6 (6) haar meerdere erkennen in de Chileense Daniela Seguel.

