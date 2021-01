Kwalificatie Australian Open: Welke Nederlanders gaan er door?

Bij de vrouwen wist Lesley Pattinama-Kerkhove zich al te kwalificeren voor de tweede ronde. De Nederlandse bleek te sterk voor de Japanse Kurumi Narade: 6-4 en 6-4.

In Dubai komen verder Richel Hogenkamp en Indy de Vroome nog op de baan. Hogenkamp die in de NK finale na een uitglijder geblesseerd moest opgeven is op tijd hersteld en neemt het op tegen de Zwitserse Viktorija Golubic. De Vroome treft de Amerikaanse Claire Liu.

Bij de mannen moet Robin Haase zich in Doha in de eerste ronde ontdoen van Thiago Seyboth Wild. Tallon Griekspoor vindt de Australische wildcardspeler Harry Bourchier tegenover zich.

Schoofs en Van de Zandschulp

Bibiane Schoofs en Botic van de Zandschulp kwamen zondag al in actie. Van de Zandschulp wist zich te plaatsen voor de tweede ronde. De nummer 156 van de wereld was met 3-6 6-1 6-4 te sterk voor de Italiaan Lorenzo Musetti, de mondiale nummer 129.

Schoofs bleef in de eerste ronde steken. Ze moest met 6-3 7-6 (6) haar meerdere erkennen in de Chileense Daniela Seguel.

Het kwalificatietoernooi voor de mannen wordt in Doha afgewerkt, de vrouwen proberen zich in Dubai te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De kwalificaties worden niet in Melbourne gespeeld in verband met de strenge quarantainemaatregelen in Australië. Het hoofdtoernooi in Melbourne begint pas op 8 februari.