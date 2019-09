Slutsky wil competitie nu al stoppen

„Als nu de competitie stopt, ben ik de gelukkigste man ter wereld”, liet de kleurrijke Rus opgetogen weten bij FOX Sports. Vitesse won voor eigen publiek met 2-1 van AZ en is mede daardoor de nieuwe koploper. „Natuurlijk ben ik heel blij, maar het was een zeer moeilijke wedstrijd waarin we zeker geen tiki-taka-voetbal hebben gespeeld”, gaf hij toe.

Vitesse won dankzij een treffer van Matus Bero uit een strafschop diep in de extra tijd. AZ-doelman Marco Bizot keerde de eerste penalty van de Slowaak waarna Oussama Darfalou de rebound benutte. De VAR annuleerde die treffer echter wegens te vroeg inlopen van meerdere spelers, waarna Bero bij zijn tweede poging van 11 meter wel scoorde.

„Een paar weken geleden overkwam ons hetzelfde tegen PEC Zwolle”, wist Slutsky. „Tim Matavz scoorde toen bij zijn tweede poging nadat hij eerst had gemist. Het blijft een lastige situatie, maar ook Bero heeft het nu goed gedaan.”