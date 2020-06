Shorttrackster Van Ruijven ernstig ziek in Frans ziekenhuis

Volgens de schaatsbond is de situatie van de de 27-jarige Van Ruijven stabiel maar nog wel kritiek. Ze ligt in een ziekenhuis in Perpignan. Van Ruijven verblijft al sinds eind vorige week in het ziekenhuis. Ze blijkt te kampen met een stoornis aan het auto-immuunsysteem. In de loop van het weekeinde ontstonden daarbij ernstige complicaties.

Bondscoach Jeroen Otter zocht Van Ruijven maandagochtend op in het ziekenhuis. „Haar toestand lijkt nu stabiel, maar is nog altijd kritiek”, herhaalt hij de woorden van de bond. Van Ruijven verblijft voorlopig op de intensive care.

Schouderoperatie

Van Ruijven, die recent een schouderoperatie had ondergaan, keek uit naar het trainingskamp. Na een snelle revalidatie zou ze voor het eerst weer op het ijs staan.

De geboren Zuid-Hollandse geldt als een van de beste shorttracksters van Nederland. In 2019 werd ze op de 500 meter wereldkampioene bij de mondiale titelstrijd in Sofia. Een jaar eerder behoorde ze tot de relayformatie die bij de Olympische Spelen in Pyeongchang olympisch brons pakte. Van Ruijven, Jorien ter Mors, Yara van Kerkhof en Suzanne Schulting veroverden brons vanuit de B-finale, een zeldzaamheid.