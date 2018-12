Golfer Luiten op dreef in Maleisië

Joost Luiten Ⓒ Hollandse Hoogte

Golfer Joost Luiten heeft zich van zijn goede kant laten zien in de derde ronde van het Maybank Championship in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Hij ging rond in slechts 66 slagen en klom van de 63e naar de gedeelde 26e positie in het klassement.