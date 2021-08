Dafne Schippers loopt olympische finale 200 meter mis

Een plek bij de eerste twee was nodig om rechtstreeks door te gaan. Met haar tijd kan ze ook niet meer horen tot de twee tijdsnelsten uit de drie halve finales, die zich voegen bij de beste twee van elke race. Schippers, tweevoudig wereldkampioene op deze afstand, wordt al langere tijd geplaagd door een rugblessure.

Schippers was vijf jaar geleden op de Spelen van Rio nog de topfavoriete voor goud en toen voelde het zilver als een troostprijs. In Tokio had ze haar verwachting bijgesteld. De Utrechtse wist zich in Tokio nog wel door de series heen te werken, maar zei na de race zelf al dat het halen van de finale een zware opgave zou worden.