Dafne Schippers wil niet blijven aanmodderen: ’Het moet wel leuk blijven’

Een plek bij de eerste twee was nodig om rechtstreeks door te gaan. Met haar tijd hoorde ze ook niet meer tot de twee tijdsnelsten uit de drie halve finales, die zich voegen bij de beste twee van elke race. Schippers, tweevoudig wereldkampioene op deze afstand, wordt al langere tijd geplaagd door een rugblessure.

Bocht 2 ongunstig

„Ik heb zo hard gewerkt om hier te staan, Het was vechten en hopen dat er ergens een ’miracle’ zit. In het verleden is dat nog wel eens gebeurd”, vertelde ze kort na haar race in tranen. Schippers moest ook nog vanuit bocht 2 lopen, de ongunstigste positie. „Ik miste de energie om ook nog eens zo’n lastige bocht te lopen.” Ze had in haar omgeving veel waardering gevoeld, vertelde ze. „Daarom wil ik ook doorvechten. Je probeert de schijn op te houden, je hoopt dat het lukt. Ik wist ook niet waar ik stond.”

Bekijk ook: Liemarvin Bonevacia bezorgt Nederland historische finaleplaats op 400 meter

Schippers was vijf jaar geleden op de Spelen van Rio nog de topfavoriete voor goud en toen voelde het zilver als een troostprijs. In Tokio had ze haar verwachtingen bijgesteld. De Utrechtse wist zich in Tokio nog wel door de series heen te werken, maar zei na de race zelf al dat het halen van de finale een zware opgave zou worden.

„Ik word duidelijk echt op mijn plek gezet. Zo van, dit is het nu, daarom komen de emoties er ook uit. Alles komt er nu een beetje uit van de laatste twee jaar. Ik heb zo hard gevochten, dag in dag uit en je hoopt dat je op een gegeven moment wat terugkrijgt. In dit geval is het niet zo. Ik denk dat het makkelijk is om alles voor me uit te duwen en te denken, het komt allemaal wel goed. Maar de echte waarheid is nu dat het even niet goedkomt.”

Aanmodderen

De atlete beaamt dat ze niet wil blijven aanmodderen. „Want het moet ook leuk blijven. Ik wil stappen maken en mee kunnen strijden met de wereldtop en niet achteraan lopen. Dat motiveert me niet genoeg. Ik ben een hele harde werker, maar daar wil ik wel iets voor terg krijgen.”

Schippers geeft niet op en gaat onderzoeken wat ze kan doen om terug te knokken. „Daar neem ik desnoods drie maanden de tijd voor, dat maakt niet uit. Maar ik moet dit eerst een plekje geven en dan kan ik doorvechten. Alleen maar vechten is op een gegeven moment ook niet leuk meer. Het zit er nog in, denk ik. Het is niet voor niks dat ik dat ooit gedaan heb. Het moet er nog ergens zijn. Alleen gaat zoveel jaar sporten niet in je koude kleren zitten. Ik heb de lat ontiegelijk hoog gelegd en dat frustreert nu wel een beetje. Ik heb niet over twee, drie weken een oplossing. Ik moet alleen dingen bedenken waardoor ik terug kan komen op mijn oude niveau.”

Zit stoppen ergens in je hoofd?

„Er zijn altijd momenten. Zeker als je op de bank ligt en amper nog omhoog komt en dan denk je: waar doe ik het in godsnaam voor. Maar de vechter en de topsporter in mij wil niet zomaar opgeven. Ik ga alles, maar dan ook alles doen om verder te komen. Maar nu eerst estafette 4x100 meter. Ik wil er nu met die meiden iets moois van maken en dan lange tijd rust nemen.”

Bekijk hier het volledige programma van TeamNL op maandag 2 augustus

Bekijk hier de medaillespiegel