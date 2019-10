Terugblik GP Amerika 2018: Max haalt aan alle kanten in

Max Verstappen bekroonde een inhaalrace in de Grand Prix van de Verenigde Staten met de tweede plaats. Ⓒ Hollandse Hoogte

In aanloop naar elke Formule 1-race blikken we terug op de editie van het afgelopen jaar. Na de race in Japan gaan we verder met de Grand Prix van Amerika, waar Max Verstappen vorig jaar na een sterke inhaalrace tweede werd.