Kiki Bertens bevrijd van de pijn

Het mysterie Kim Clijsters

Wordt het Dubai in de Perzische Golf? Of Miami in haar nieuwe vaderland? Of elders en later? De jongste berichten suggereren dat Kim Clijsters volgende maand voor het eerst sinds 2 september 2020 weer de baan zal betreden. De 37-jarige Belgische is alvast fit en blessurevrij aan het trainen. Voor de...