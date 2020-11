Gelukkig AZ boekt minimale zege op FC Emmen

De ploeg van Arne Slot opende ijzersterk en was in drie minuten tijd al drie keer dicht bij de openingsgoal. Onder meer Dani de Wit zag een gevaarlijke kopbal door Michael de Leeuw uit de doelmond gehaald. Na dik tien minuten kwam de 1-0 dan toch op het scorebord, via Bruno Martins Indi.

Nadat Emmen-doelman Felix Wiedwald een inzet van Fredrik Midtsjø eerst nog gepareerd had, tikte Martins Indi raak nadat Pantelis Hatzidiakos de bal had teruggelegd. Via Jesper Karlsson (schot naast) en De Wit (kopbal naast) kregen de Alkmaarders kansen de voorsprong te verdubbelen, maar Emmen hield de schade beperkt tot één tegengoal. Nikolai Laursen noteerde voor rust de grootste kans namens de bezoekers, toen hij zich vrijkapte maar met zijn schot doelman Marco Bizot op zijn weg vond.

Rode kaart

Kort na rust kregen zowel Karlsson als Albert Gudmundsson binnen de minuut allebei een grote kans op 2-0, maar beide keren lag Wiedwald in de weg. De bezoekers moesten na een uur spelen met tien man verder, toen Lucas Bernadou na tussenkomst van de videoscheidsrechter een rode kaart kreeg. De middenvelder zag een overtreding op Jonas Svensson bestraft met een veldverwijzing.

In ondertal ging Emmen niettemin fanatiek op jacht naar de 1-1. Een rake kopbal van De Leeuw werd afgekeurd wegens buitenspel, en Miguel Araujo leek de Drenten toch echt naast de Alkmaarders te zetten. Teun Koopmeiners was echter net op tijd om de bal op de lijn weg te werken.

In de slotfase drong Emmen aan en kreeg AZ (onder meer via invaller Myron Boadu) kansen in de tegenstoot, maar gescoord werd er niet meer.

