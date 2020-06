Sport kort: Atlético stijgt dankzij dikke zege naar plek vier

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Atlético stijgt dankzij dikke zege naar 4e plek

23.57 uur: Atlético Madrid is in La Liga gestegen naar de vierde plek. De ploeg van trainer Diego Simeone rolde in Pamplona middenmoter Osasuna met 5-0 op. Het Portugese talent João Félix (20) bracht de eerste twee treffers op zijn naam. In de slotfase bouwden Marcos Llorente, Álvaro Morata en Yannick Carrasco de score verder uit.

Atlético belandde op 49 punten, twee punten minder dan nummer 3 Sevilla. De titelstrijd in Spanje gaat tussen Barcelona (64 punten) en Real Madrid (59 punten, met een wedstrijd minder gespeeld). De eerste vier in La Liga plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

Nummer 5 Real Sociedad speelt donderdag uit tegen Deportivo Alavés en neemt met een overwinning de vierde plek over van Atlético.

Voetbal: Duitse bekerfinale definitief zonder publiek

20.53 uur: De Duitse bekerfinale tussen Bayern München en Bayer Leverkusen, de ploeg van trainer Peter Bosz, wordt definitief op 4 juli in Berlijn achter gesloten deuren afgewerkt. „De gevolgen van de coronapandemie laten geen ruimte voor een ander besluit, zelfs niet na een grondig onderzoek naar diverse opties”, liet de Duitse voetbalbond DFB weten.

De DFB had bij het stadsbestuur van Berlijn een verzoek ingediend om per club 5000 fans toe te laten tot het stadion. Volgens de plaatselijke autoriteiten is daar echter geen wettelijke grondslag voor. Grote evenementen met meer dan 1000 mensen zijn tot 30 augustus verboden in de Duitse hoofdstad. Het stadsbestuur zag een finale met 1000 bezoekers evenmin zitten.

De verscheidende supportersclubs van beide finalisten zijn inmiddels acties gestart om de eindstrijd te verschuiven naar een datum waarop wel weer publiek welkom is bij voetbalwedstrijden in de stadions. De resterende duels in de Bundesliga worden deze maand alle achter gesloten deuren gespeeld.

Atletiek: Vier jaar cel geëist tegen Diack

20.11 uur: Het Openbaar Ministerie in Frankrijk heeft vier jaar geëist tegen Lamine Diack, voormalig voorzitter van de mondiale atletiekbond en oud-lid van het Internationaal Olympisch Comité. Volgens de aanklager heeft de inmiddels 87-jarige Senegalees zich schuldig gemaakt aan fraude, witwaspraktijken en vertrouwensbreuk.

’Het was corruptie op alle fronten”, aldus een officier van justitie. „Hij leefde als een keizer.”

De aanklager eiste een gevangenisstraf van vijf jaar voor Papa Massata Diack. De zoon van de voormalige topofficial ontvluchtte Frankrijk nadat het justitieel onderzoek was begonnen en keerde terug naar Senegal. Hij werd bij bestek berecht, ook wegens corruptie en andere illegale praktijken.

Lamine Diack zou onder meer voor bijna 3,5 miljoen steekpenningen hebben aangenomen. Als tegenprestatie zorgde hij ervoor dat positieve resultaten van atleten bij dopingcontroles werden verdoezeld of vertraagd, waardoor de betrapte sporters alsnog konden deelnemen aan grote toernooien. Het zou hierbij vooral om Russische atleten zijn gegaan, in een periode tussen 2011 en 2013.

Diack was van 1999 tot 2015 voorzitter was van de toenmalige IAAF, nu World Athletics. Als IOC-lid zou hij geld hebben aangenomen om voor Tokio te stemmen als locatie voor de Spelen van 2020, die inmiddels zijn uitgesteld naar 2021. Voor al zijn malversaties zou hij een celstraf van maximaal 10 jaar kunnen krijgen. Het strafproces in Parijs begon op 8 juni.

De advocaat van World Athletics vertelde de rechtbank dat de atletiekkoepel 41,2 miljoen euro aan schadevergoeding eist van vader en zoon Diack. „Zij hebben de eer van atletiek verwoest. De grote sponsors zijn verdwenen. We moesten zelfs afstappen van het IAAF-merk.”

Voetbal: Burgemeester Rio stemt in met hervatting voetbalcompetitie

18:58 uur: Burgemeester Marcelo Crivella van Rio de Janeiro heeft toestemming gegeven voor de hervatting van de voetbalcompetitie in zijn stad. Vanaf donderdag kan daardoor het staatskampioenschap van Rio weer van start gaan. In het eerste duel speelt titelverdediger Flamengo tegen Bangu in het befaamde Estádio Maracanã, dat voor publiek nog gesloten blijft.

De Braziliaanse topclubs Botafogo en Fluminense weigeren vooralsnog in actie te komen. Ze vinden het gezien de coronacrisis in hun zwaar getroffen land nog te vroeg om weer te gaan voetballen. De twee clubs uit Rio hebben zelfs de groepstraining nog niet hervat.

Botafogo en Fluminense hebben hun eerste wedstrijd voor maandag op het programma staan. De clubs dreigen naar de rechter te stappen. Wat burgemeester Crivella betreft is dat helemaal niet nodig. Hij vindt dat de clubs in de huidige situatie nog niet verplicht zijn om wedstrijden te spelen.

„We zitten nog in de openingsfase van het seizoen, dus daar moeten we dan niet zo moeilijk over doen. Sancties tegen een club die nog afzegt voor wedstrijden, moeten er daarom niet komen. Als een voetballer die moet spelen onverhoopt besmet raakt en overlijdt, zal iedereen zeggen dat we te snel begonnen zijn.”

In Brazilië overlijden nog altijd honderden mensen per dag aan het coronavirus. In totaal zijn al meer dan 45.000 Brazilianen overleden aan Covid-19. Dat zijn er meer dan elk ander land na de Verenigde Staten.

Tennis: Serena Williams zegt deelname US Open toe

17.50 uur: De Amerikaanse tennisster Serena Williams heeft haar deelname aan de US Open toegezegd. De Roemeense Simona Halep daarentegen heeft de intentie het toernooi dit jaar te laten schieten.

„Eigenlijk kan ik echt niet wachten om terug te keren naar New York en de US Open 2020 te spelen. Ik heb het gevoel dat de USTA ervoor zal zorgen dat alles goed geregeld is en dat iedereen veilig is”, zei Williams, zesvoudig kampioene in New York.

De 38-jarige Williams staat al enige tijd op 23 grandslamtitels en is nog maar één eindzege verwijderd van Margaret Court. Zij heeft met 24 grandslamtitels de meeste overwinningen ooit. Williams was in 2018 en 2019 finaliste op Flushing Meadows.

Halep, de nummer 2 van de wereld, ziet waarschijnlijk af van deelname. „Gekeken naar de voorwaarden die vanmorgen in de aankondiging van de US Open zijn uiteengezet, ben ik vanaf vandaag niet van plan om in New York te spelen”, zei Halep (28) in een verklaring.

Ze zei er wel bij dat haar standpunt nog kan veranderen als de situatie over een maand heel anders is. „Ik wil onderstrepen dat mijn beslissing niet vaststaat”, voegde ze eraan toe.

Voetbal: Acht positieve tests op tweede voetbalniveau Engeland

14.52 uur: Bij een testronde op het coronavirus op het tweede niveau van het Engelse voetbal, de Championship, zijn acht spelers positief bevonden. Ze zijn verdeeld over zes clubs, zo liet de overkoepelende organisatie EFL weten.

Het ging om 2213 spelers en direct betrokkenen, verdeeld over 24 clubs. De positief geteste personen gaan in thuisisolatie en zullen binnenkort opnieuw op het virus worden getest. De Championship hervat de competitie komend weekeinde.

Voetbal: Trainer Mihajlovic langer bij Italiaanse voetbalclub Bologna

14.19 uur: Trainer Sinisa Mihajlovic heeft zijn contract bij de Italiaanse voetbalclub Bologna verlengd. De 51-jarige Servische oud-international ligt nu tot de zomer van 2023 vast bij de club uit de Serie A. Bologna, waar de Nederlanders Mitchell Dijks, Stefano Denswil en Jerdy Schouten voor spelen, staat in de hoogste klasse op de tiende plaats en hervat het seizoen na een onderbreking van ruim drie maanden maandag tegen koploper Juventus.

Bij Mihajlovic werd een jaar geleden acute leukemie aangetroffen. Hij was toen net een paar maanden werkzaam bij Bologna, als opvolger van de ontslagen Filippo Inzaghi.

Mihajlovic heeft een aantal zware chemotherapieën in het ziekenhuis ondergaan. Tussen de behandelingen door probeerde hij zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden van Bologna te leiden. De oud-speler van onder meer Sampdoria, Lazio en Internazionale onderging een beenmergtransplantatie en is inmiddels zo goed als hersteld.

Snooker: Snookerlegende Willie Thorne overleden

11:40 uur: De in de snookerwereld zeer bekende geliefde speler Willie Thorne is op 66-jarige leeftijd overleden. De speler uit Leicester wist in zijn snookercarrière tweemaal de kwartfinale van het wereldkampioenschap te halen.

Nadat hij zijn profstatus als speler had ingeleverd, werd hij commentator bij de BBC en deed hij in Engeland mee aan bekende televisieshows.

Eerder deze week werd hij met ademhalingsproblemen opgenomen in een Spaans ziekenhuis. Woensdagmorgen is hij daar overleden

Autosport: Formule E racet zes keer in Berlijn

10:11 uur De elektrische raceklasse Formule E wordt in augustus afgesloten met zes races in Berlijn. Tussen 5 en 13 augustus is het oude vliegveld Tempelhof het decor van de afsluiting van het seizoen. Er wordt gebruikgemaakt van drie verschillende lay-outs van het circuit. Door de coronacrisis werd de jaargang 2019/2020 na de vijfde race in Marokko, eind februari, stilgelegd. Met drie dubbele wedstrijden in de Duitse hoofdstad is de kalender nu herzien. In de elektrische klasse komen onder anderen Nyck de Vries en Robin Frijns uit.

Basketbal: Draaiboek van ruim 100 pagina’s voor hervatting NBA

09.36 uur De basketballers uit de NBA krijgen een draaiboek van maar liefst 108 pagina’s, waarin precies staat beschreven wat ze wel en niet mogen doen bij de hervatting van het seizoen. De competitie wordt vanaf eind juli voortgezet op een afgesloten gedeelte van Disney World in Orlando. In het handboek is bijna van minuut tot minuut de dagelijkse planning vastgesteld.

Het is de bedoeling dat de 22 teams die het seizoen gaan voortzetten begin juli naar Orlando gaan. Ze worden daar verdeeld over drie hotels. Iedere club mag 35 mensen meenemen naar Disney World. Ze krijgen in de hotels allemaal een eigen kamer. De basketballers moeten na trainingen en wedstrijden daar douchen. Op het complex komt een medische kliniek te staan, waar ook MRI-scans en röntgenfoto’s gemaakt kunnen worden in het geval spelers een blessure oplopen. Ze hoeven de ’bubbel’ dan niet uit. Iemand die het complex wel verlaat, moet daarna tien tot veertien dagen in isolatie.

De basketballers mogen tussen de trainingen en wedstrijden door onder meer golfen, vissen en bowlen. Tafeltennissen mag ook, maar dan niet als dubbel, zo staat volgens de Amerikaanse sportzender ESPN zelfs in het protocol. De spelers zouden dan te dicht bij elkaar komen. Ze worden in Orlando regelmatig getest op het coronavirus.