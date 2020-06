Sport kort: Snookerlegende Willie Thorne overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Snooker: Snookerlegende Willie Thorne overleden

11:40 uur: De in de snookerwereld zeer bekende geliefde speler Willie Thorne is op 66-jarige leeftijd overleden. De speler uit Leicester wist in zijn snookercarrière tweemaal de kwartfinale van het wereldkampioenschap te halen.

Nadat hij zijn profstatus als speler had ingeleverd, werd hij commentator bij de BBC en deed hij in Engeland mee aan bekende televisieshows.

Eerder deze week werd hij met ademhalingsproblemen opgenomen in een Spaans ziekenhuis. Woensdagmorgen is hij daar overleden

Autosport: Formule E racet zes keer in Berlijn

10:11 uur De elektrische raceklasse Formule E wordt in augustus afgesloten met zes races in Berlijn. Tussen 5 en 13 augustus is het oude vliegveld Tempelhof het decor van de afsluiting van het seizoen. Er wordt gebruikgemaakt van drie verschillende lay-outs van het circuit. Door de coronacrisis werd de jaargang 2019/2020 na de vijfde race in Marokko, eind februari, stilgelegd. Met drie dubbele wedstrijden in de Duitse hoofdstad is de kalender nu herzien. In de elektrische klasse komen onder anderen Nyck de Vries en Robin Frijns uit.

Basketbal: Draaiboek van ruim 100 pagina's voor hervatting NBA

09.36 uur De basketballers uit de NBA krijgen een draaiboek van maar liefst 108 pagina's, waarin precies staat beschreven wat ze wel en niet mogen doen bij de hervatting van het seizoen. De competitie wordt vanaf eind juli voortgezet op een afgesloten gedeelte van Disney World in Orlando. In het handboek is bijna van minuut tot minuut de dagelijkse planning vastgesteld.

Het is de bedoeling dat de 22 teams die het seizoen gaan voortzetten begin juli naar Orlando gaan. Ze worden daar verdeeld over drie hotels. Iedere club mag 35 mensen meenemen naar Disney World. Ze krijgen in de hotels allemaal een eigen kamer. De basketballers moeten na trainingen en wedstrijden daar douchen. Op het complex komt een medische kliniek te staan, waar ook MRI-scans en röntgenfoto's gemaakt kunnen worden in het geval spelers een blessure oplopen. Ze hoeven de 'bubbel' dan niet uit. Iemand die het complex wel verlaat, moet daarna tien tot veertien dagen in isolatie.

De basketballers mogen tussen de trainingen en wedstrijden door onder meer golfen, vissen en bowlen. Tafeltennissen mag ook, maar dan niet als dubbel, zo staat volgens de Amerikaanse sportzender ESPN zelfs in het protocol. De spelers zouden dan te dicht bij elkaar komen. Ze worden in Orlando regelmatig getest op het coronavirus.