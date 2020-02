Nieuwe dreun voor Ajax

Omdat AZ (2-0 zege op PEC Zwolle) wel won, is de voorsprong van Ajax op de nummer twee van Nederland nu nog drie punten. Ook Feyenoord boekte een competitieoverwinning. De onder Dick Advocaat opgeleefde Rotterdammers staan zeven punten achter Ajax. Feyenoord zegevierde zaterdagavond over Fortuna Sittard: 2-1.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie

Blik op Getafe

Ajax staat komende donderdag voor een nieuwe opdracht. In de Johan Cruijff ArenA moet dan tegen het stugge Getafe een 2-0 nederlaag uit het Europese heenduel worden geneutraliseerd. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de laatste zestien van de Europa League.

Geen Ziyech

Zonder de niet geheel fitte Hakim Ziyech, en met Klaas-Jan Huntelaar in de spits wilde Ajax de nederlaag van de afgelopen twee seizoenen in Almelo graag wegpoetsen. In de eerste helft kregen beide elftallen genoeg kansen om een doelpunt te maken, maar gescoord werd er niet.

Namens Ajax was Ryan Gravenberch in de achttiende minuut dicht bij een doelpunt. Zijn inzet werd van de lijn gehaald door Orestis Kiomourtzoglou. Vervolgens redde Heracles-goalie Janis Blaswich goed op een kopbal van Nicolas Tagliafico en teisterde Donny van de Beek de lat.

Cyriel Dessers oog in oog met André Oana. Ⓒ ANP Sport

Bij Heracles dook Dessers een paar keer levensgevaarlijk op voor het doel van André Onana. Hij verloor halverwege de eerste helft het een-tegen-eenduel met de doelman na een fout van verdediger Perr Schuurs. Vlak voor rust liep Dessers Daley Blind er vrij eenvoudig uit om te wild voorlangs te schieten.

Blind afgetroefd

In de tweede helft was het opnieuw Ajax dat voor het eerst gevaarlijk werd, maar Heracles bracht de thuisploeg aan de leiding. Dessers zette Blind een kwartier voor tijd zonder problemen opzij en vond met een geweldige knal de bovenhoek.

Ajax probeerde er een slotoffensief uit te gooien, maar tot scoren kwam de koploper van de Eredivisie niet meer.

Komende zondag staat in de Johan Cruijff ArenA het duel tussen Ajax en AZ op het programma.