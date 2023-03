’Suus’ ziet Seoul zitten: Schulting gaat voor zeker twee keer WK-goud

Tijdens de voorgaande WK, twee jaar geleden in Dordrecht, zegevierde Schulting op vier (!) nummers. Daarmee schreef ze Nederlandse shorttrackgeschiedenis. „Natuurlijk kan ik gaan zeggen dat ik dat nu weer wil bereiken, maar dat is gezien de enorme concurrentie gewoon zeer lastig. Met één keer individueel goud en één keer teamgoud is mijn seizoen ontzettend geslaagd.”

De drievoudig olympisch kampioene kent ook een bewogen seizoen, waarin ze flink moest wennen aan de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt. Maar daar heeft ze nu wel genoeg over verteld. „Ik heb er heel veel vertrouwen in dat het goed gaat komen hier in Seoul. Voor zo’n belangrijk toernooi als dit komt er bij mij ook altijd een soort oerkracht naar boven. Dan kan ik normaal gesproken iets extra’s uit mezelf halen.”

Stad verkennen

Na de WK blijft ze nog twee dagen in de hoofdstad van Zuid-Korea, samen met haar ouders en vriend Sam. „Dan gaan we lekker de stad verkennen en leuke dingen doen. Want ja, hoe vaak kom je nou in Seoul met je dierbaren?”

Aansluitend is Schulting nog een week thuis, waarna ze met Sam naar New York reist. „Daar wilden we altijd al een keer naartoe. Vervolgens is mijn agenda trouwens vrijwel leeg en dat vind ik eigenlijk wel lekker. Beetje eten en drinken met vriendinnen. Gewoon vakantie vieren. Niet te veel hoeven. Héérlijk.”