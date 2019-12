Herbeleef hier de historische WK-titel van de handbaldames

Herbeleef hier de bloedstollende finale van minuut tot minuut via de tweets op @telesport:

Het behalen van de wereldtitel betekent dat Oranje zich rechtstreeks heeft geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.

Het was de tweede WK-finale voor het vrouwenteam. In 2015 verloor de ploeg in de finale van Noorwegen. Destijds voelde het zilver als een prachtige beloning voor de opmars naar de wereldtop. In Japan was het goud de ultieme bekroning.