’Koeman vond het jammer’

Bondscoach Ronald Koeman is door Dest persoonlijk op de hoogte gesteld. „Dat was natuurlijk wel zo netjes om te doen, voordat ik het aan de pers zou vertellen. Hij vond het jammer, zei hij. Hij had me er graag bij gehad. Maar hij respecteert mijn keuze. Het was ook niet makkelijk om te vertellen, want je wil iedereen tevreden houden.”

De 18-jarige rechtsback vond het sowieso lastig om te kiezen. „Bij Nederland speel je met beste spelers van de wereld, ze hebben een heel goed team, dat is ook heel mooi, maar uiteindelijk speelde mijn gevoel de grootste rol. Het was geen gemakkelijk keuze. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik heb mijn hele jeugd voor de VS gespeeld. Ze hebben me goed opgepakt.”

Dest is blij dat de knoop is doorgehakt. „Iedereen zat toch een beetje aan me te trekken, maar ik probeerde rustig te blijven. Ik vond het zelf niet leuk om iedereen te laten wachten. Maar ik wilde geen overhaaste beslissing maken. Het is er eindelijk uit, we kunnen nu verder.”