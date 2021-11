Nog geen streep door nieuw Feyenoord-stadion

Nog dit jaar moest een definitief antwoord worden gegeven of de club voor het nieuwe stadion gaat, een deel van de Rotterdamse politiek had dat geeist. Alleen is dat geen optie meer door de veranderde voorwaarden.

Het lopende project is ’stilgevallen’ stelt de club in een verklaring. „Feyenoord zal de nu ontstane situatie gebruiken om alle aspecten van het Stadionproject aan een grondige analyse te onderwerpen. Daarbij zullen naast de ontwikkelingen op de bouw- en grondstoffen markten ook de juridische structuur en financieringsopzet, ontwerp, alsmede mogelijke alternatieven voor het nieuwe stadion mede (her)onderzocht worden’’ laat de club weten.

Zomer 2022

Daarvoor is meer tijd nodig dan de gemeenteraad wenst. „Feyenoord denkt daar tot de zomer van 2022 voor nodig te hebben.’’

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam wil eerst uitzoeken wat voor gevolgen het besluit heeft voordat een oordeel wordt geveld. „Gezien het belang van de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City willen wij geen overhaaste conclusies verbinden aan het bericht vanuit Feyenoord. Wij zullen met de betrokken partijen in gesprek gaan om te bespreken wat de consequenties zijn die dit besluit met zich mee brengt.’’

Donderdag houdt de club een persconferentie over de situatie en wordt het ook in de gemeenteraad besproken.