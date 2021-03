Roda JC verrast met knappe zege op koploper Cambuur

Eerder in dit seizoen was Cambuur op eigen veld nog met 3-0 te sterk voor Roda JC. De ploeg van trainer Henk de Jong ging in Kerkrade echter slordig met de kansen om. Erik Falkenburg, Patrick Pflücke en invaller Niek Vossebelt brachten de Limburgse treffers op hun naam. Topscorer Robert Mühren verkleinde in de slotfase met zijn 27e competitietreffer nog wel de achterstand tot 2-1, maar kort daarna besliste Vossebelt het duel in het voordeel van Roda JC.

SC Cambuur blijft door de nederlaag op 70 punten staan, maar hoeft zich nog geen zorgen te maken als het aankomt op de promotieplekken. Het gat met nummer drie Almere City bedraagt acht punten. In de titelstrijd kan De Graafschap tot op vier punten komen.