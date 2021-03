Roda JC verrast met knappe zege op koploper Cambuur, nederlaag De Graafschap

Eerder in dit seizoen was Cambuur op eigen veld nog met 3-0 te sterk voor Roda JC. De ploeg van trainer Henk de Jong ging in Kerkrade echter slordig met de kansen om. Erik Falkenburg, Patrick Pflücke en invaller Niek Vossebelt brachten de Limburgse treffers op hun naam. Topscorer Robert Mühren verkleinde in de slotfase met zijn 27e competitietreffer nog wel de achterstand tot 2-1, maar kort daarna besliste Vossebelt het duel in het voordeel van Roda JC.

Graafschap verliest in Breda

In de strijd om de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie heeft NAC Breda een kostbare zege behaald tegen concurrent De Graafschap. De beladen topper eindigde in Brabant in 3-1. Daardoor heeft NAC nog maar twee punten minder dan nummer 2 De Graafschap.

NAC kwam al in de tweede minuut op voorsprong dankzij een afstandsschot van Robin Schouten, dat door doelman Rody de Boer niet goed werd verwerkt. Nog geen tien minuten later maakte de veelbesproken Ralf Seuntjens, die volgend seizoen bij NAC speelt, gelijk met een schot waarbij doelman Nick Olij evenmin vrijuit ging. Colin Rösler zette NAC kort na de rust opnieuw op voorsprong. Een kwartier voor tijd besliste Mounir El Allouchi het duel met een daverend schot: 3-1.

Cambuur leidt de eerste divisie nu met 70 punten, gevolgd door De Graafschap met 64 punten en NAC en Almere City FC met 62 punten. De eerste twee ploegen van de eindstand promoveren naar de Eredivisie. Almere City FC verloor vrijdag met 2-0 bij MVV.