Robin Frijns: ’Als je nu tekortkomt, loop je twee seizoenen achter de feiten aan in de Formule E’

„Fabrikanten vragen zich af: is de Formule E nog wel de juiste klasse?”, weet Robin Frijns in aanloop naar het zevende seizoen. Ⓒ FOTO’S Sam Bloxham/ LAT Images

AMSTERDAM - Alle coureurs spreken van een zeer uitdagende klasse, maar de Formule E is door de autosportfan vooralsnog nooit echt omarmd. Grote fabrikanten als Audi en BMW hebben hun vertrek uit de volledig elektrische racerij al aangekondigd. Het toekomstperspectief is in deze onzekere tijd zeer ongewis.