Lewis Hamilton richting apotheose Formule 1: ’Geen slapeloze nachten meer’

„Dat komt omdat ik al een tijd meeloop, het is anders dan toen ik voor de eerste keer kampioen werd. Of zelfs bij de tweede of derde keer”, aldus Hamilton, die een achterstand van acht punten heeft op Max Verstappen. „Toen had ik slapeloze nachten en was ik veel onzekerder. Er is geen een team dat acht titels op rij heeft gewonnen, dus dat is weer iets nieuws. Mercedes en Red Bull liggen heel dicht bij elkaar, dus het is spannend. Ik denk dat ik het hele jaar goed presteer, maar ook dat ik blijf leren. Niet alleen ik, maar het hele team. Dit is een van de meest intense gevechten die de sport heeft gehad en voor mij ook heel uitdagend. Als ik dit jaar mijn achtste titel kan winnen, wat nog niemand is gelukt, zou dat heel bevredigend zijn.”

Hamilton reed in Qatar met een regenboomhelm en sprak toen de verwachting uit dat hij dat ook in Saoedi-Arabië gaat doen. „Er moet hier nog veel gebeuren. Vrouwen kunnen hier sinds 2018 autorijden, maar er zitten er tegelijkertijd ook nog vrouwen in de gevangenis. Onze sport moet meer doen.”

De ervaren Brit weet nog niet goed wat hij van het nieuwe stratencircuit in Saoedi-Arabië kan verwachten. „Het circuit ziet er vrij stoffig uit en we weten nog niet wat het gripniveau is. Qua asfalt ziet het er niet heel anders uit dan op pakweg Silverstone. We zullen vrijdag tijdens de training moeten uitvinden hoe de situatie is, er zijn nog veel onzekerheden. Van veel circuits zijn er perfecte scans voor de simulator, hier was dat anders omdat het circuit er pas net ligt.”

