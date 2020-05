Hoffenheim-trainer Alfred Schreuder: ’Ik begrijp de kritiek’

Zaterdag kwam het elftal van Schreuder, die zeker voorin de nodige spelers mist, niet verder dan 1-1 bij hekkensluiter Paderborn. Het kwam de trainer en zijn spelers op de nodige kritiek van fans te staan. „Ik heb de kritiek gezien en kan dat begrijpen”, aldus Schreuder, sinds afgelopen zomer eindverantwoordelijke bij Hoffenheim. „We zijn uiteraard niet tevreden met de resultaten. Maar de jongens kan niet verweten worden, dat ze niet alles hebben gegeven.”

Hoffenheim bezet de negende plaats in de Bundesliga en heeft twee punten meer dan Köln. De achterstand op nummer zes VfL Wolfsburg is ook altijd nog maar drie punten. Eind 2019 vestigde Hoffenheim nog een clubrecord, door zes keer op rij te winnen (vijf keer in de Bundesliga en een keer in de beker).

Schreuder: „We mogen niet vergeten dat het voor sommige spelers hun eerste seizoen is in de Bundesliga. De ontwikkeling van spelers als Christoph Baumgartner en Robert Skov is erg positief. De volgende drie wedstrijden zijn cruciaal, maar we kijken nu alleen naar Köln”