Wilco Kelderman met vraagtekens naar de Giro

Kelderman kende weer de nodige tegenslag met een val in de Ronde van Valencia en de eerder genoemde crash in Luik-Bastenaken-Luik. Hij wordt er weleens moe van, wijt het met name aan de stress in het peloton. „Er zijn meer renners van een hoog niveau en de druk neemt alleen maar toe. Iedereen wil op de eerste rij zitten, aangemoedigd in hun oortjes door de ploegleiding. Het afschaffen van de communicatie zou wat mij betreft een goed idee zijn.”

Met ’dank’ aan die val is veel ongewis voor Kelderman als vrijdag koers wordt gezet naar Visegrad, gelegen aan de Donau, iets boven Boedapest. „De verwachtingen zijn wel iets getemperd. Door het ontbreken van resultaten mis je wat vertrouwen. Ik zal het even moeten aankijken. In principe kwam ik met een goed gevoel van een hoogtestage en voelde ik me goed in Luik.”