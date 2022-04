Van der Poel na ongekende ontknoping: ’Het heeft enorm veel zeer gedaan’

„Ze kwamen erg snel van achteruit in de finale. Op de Oude Kwaremont en de Paterberg reed Tadej heel snel naar boven, ikzelf stond op het punt van lossen op de Paterberg. Op het einde was het een scenario dat ik al drie keer gehad heb, dus ik kende het al. Ik was wel alleen rekening aan het houden met Tadej”, vertelde Van der Poel.

„Ik ben nog nooit zo verzuurd geweest op de Paterberg, maar ik wist dat ik me erover moest zetten. Dat heeft toch enorm veel zeer gedaan. Heb nog eens alles op alles gezet. Misschien was Pogacar wel de beste in koers. Had het hem gegund om op het podium te staan, zelfs als hij mij zou geklopt hebben”, verklaarde een zichtbaar vermoeide Van der Poel.