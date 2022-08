Doelman Kjell Scherpen op huurbasis naar Vitesse

In België speelde Scherpen zeven competitiewedstrijden. Hij wacht nog op zijn debuut in de Premier League. De 22-jarige keeper begon zijn carrière bij Emmen en stapte in 2019 over naar Ajax. Daar speelde hij twee competitiewedstrijden in het eerste. Scherpen werd in juni voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal, nadat Tim Krul geblesseerd was afgehaakt. Hij is de vaste keeper van Jong Oranje, waarvoor hij vijftien interlands speelde.

Bij Vitesse stond Jeroen Houwen de eerste twee competitieduels onder de lat. Die verloren de Arnhemmers van Feyenoord (2-5) en Excelsior (3-1).

„Dit voelt als de beste keuze die ik op dit moment kon maken”, zegt Scherpen, wiens contract bij Brighton doorloopt tot de zomer van 2024. „Ik ken Vitesse als een mooie en gevestigde club in de Eredivisie. Voor mijn gevoel pas ik hier goed; als voetballer, maar ook als mens. Vitesse kent niet de beste seizoenstart, maar we gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk de punten binnen te halen.”