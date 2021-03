Herbeleef de nederlaag van Oranje tegen de Turken

Herbeleef de wedstrijd met de Turken via onderstaand verslag op Twitter en hier voor extra statistieken.

Burak Yilmaz was de grote plaaggeest van Oranje. De spits van Lille scoorde driemaal. De 35-jarige Yilmaz schoot in de 15e minuut raak via het lichaam van Matthijs de Ligt. Hij benutte in de 34e minuut een strafschop, na een overtreding van Donyell Malen op Okay Yokusku. Hakan Çalhanoglu tekende in de 46e minuut voor 3-0.

Invallers Davy Klaassen (75e minuut) en Luuk de Jong (76e minuut) maakten het duel weer spannend (3-2). Maar in de 81e minuut haalde Yilmaz opnieuw verwoestend uit (4-2). Mempis Depay miste in blessuretijd een strafschop voor Oranje.

