Oranje begint jacht op eerste WK-deelname sinds 2014 met Kenny Tete in basis

De nummers twee van tien kwalificatiepoules krijgen een herkansing. Zij mogen in de play-offs met twee landen uit de Nations League om slechts drie resterende tickets strijden.

Turkije plaatste zich als nummer 2 van de poule achter Frankrijk voor het EK, dat naar komende zomer is verplaatst. De Turken wonnen de thuiswedstrijd tegen de Fransen (2-0) en vochten zich in het uitduel met regerend wereldkampioen naar een gelijkspel (1-1).

Kenny Tete

Fulham-verdediger Kenny Tete krijgt als rechtsback de voorkeur boven Denzel Dumfries, Joël Veltman en Jeremiah St. Juste.

Tete kwam twee jaar geleden tegen Wit-Rusland voor het laatst in actie voor Oranje. Hij vormt in het Atatürk Stadion in Istanbul de defensie met Matthijs de Ligt, Daley Blind en Owen Wijndal. Jasper Cillessen is de doelman. Marten de Roon, Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong zijn de middenvelders van het Nederlands elftal voor het eerste duel in het kwalificatietoernooi voor het WK in Qatar.

De voorhoede van Oranje bestaat uit Steven Berghuis, Donyell Malen en Memphis Depay.

Daley Blind

Blind jubileert tijdens de uitwedstrijd tegen Turkije. De 31-jarige speler van Ajax speelt in Istanbul zijn 75e interland voor Oranje.

Blind is voor de 74e(!) keer basisspeler van de nationale ploeg. Hij krijgt van de KNVB een schaal waarop al zijn interlands staan. Blind debuteerde op 6 februari 2013 tijdens een oefenduel met Italië (1-1). Louis van Gaal was destijds bondscoach.

Blind is op dit moment de meest ervaren international uit de selectie van bondscoach Frank de Boer. Georginio Wijnaldum speelt tegen Turkije zijn 71e interland.

Opstelling Oranje: Cillessen; Tete, De Ligt, Blind, Wijndal; De Roon, Wijnaldum, F. de Jong; Berghuis, Memphis, Malen

