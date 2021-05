Realistische Max Verstappen: ’Toen wist ik dat het klaar was’

,,Ik zag het eigenlijk wel aankomen”, aldus Verstappen. ,,Op de zachtste band waren ze op het einde al sneller. En vervolgens op de medium-band had Mercedes duidelijk meer snelheid. Er was niet heel veel meer wat we konden doen. Toen zij voor een tweede stop gingen, wist ik dat het klaar was. Ik had al moeite met de banden en zag dat Lewis elke ronde dichterbij kwam. Ik was een beetje een sitting duck.”

Zoals gezegd dacht Verstappen niet dat zijn team Red Bull heel veel anders kon doen. De Limburger kon zichzelf ook niets verwijten, nadat hij Hamilton direct na de start op prachtige wijze inhaalde in de eerste bocht.

,,Als we eerder voor die tweede stop waren gegaan, weet ik niet of we erbij waren gekomen. We komen duidelijk snelheid tekort. Ik heb alles geprobeerd wat ik kon. Dit laat zien dat we nog niet zijn waar we willen zijn. Al hebben we in vergelijking met vorig jaar wel een grote stap voorwaarts gezet.”