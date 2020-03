Van Moorsel: ’Goede en eerlijke kwalificaties voor Tokio 2021 creëren’

De gewezen wielerdiva, die zich afgelopen zaterdag in De Telegraaf al uitsprak tegen de Spelen van deze zomer, verbindt wel een voorwaarde aan het uitstel: er moeten goede en eerlijke kwalificatiemogelijkheden zijn.

„Het beste zou zijn om de Spelen volgend jaar op precies hetzelfde moment te organiseren. Anders wordt het zo oneerlijk, wat betreft de kwalificaties”, aldus Zijlaard-Van Moorsel, zelf viervoudig olympisch kampioene.

„Normaal gesproken wordt de nationale wielerselectie bijvoorbeeld in mei bekendgemaakt. Dat kon nu echt niet. Er was welgeteld één wedstrijd geweest, dus waar hadden ze op willen selecteren? Met het oog op volgend jaar: op prestaties van een vorig jaar kan dat evenmin.”

„De besten moeten naar de Spelen en in de winter voorafgaand kan er veel gebeuren. Daarom is het van belang dat iedere atleet een reële kans wordt geboden om zich te plaatsen.”

Van Moorsel heeft nog een opmerking. „Met alle respect, stel dat de Spelen wel doorgang zouden vinden op een later moment dit jaar, wat denk je dat er met de atleten gebeurt die in deze periode een of meer dierbaren hebben verloren of dreigen te verliezen? Voor die meiden en jongens is het toch mentaal al niet meer op te brengen. Je bent je ouders kwijt. Geloof me: dan zie je het nut echt niet meer van een sportwedstrijd.”