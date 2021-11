Champions League: Matthijs de Ligt door met Juve, Hakim Ziyech bezorgt Chelsea winst

Juventus kwam in de 11e minuut op voorsprong dankzij een goal van Paulo Dybala. De Argentijnse spits schoot raak nadat Matthijs de Ligt de bal uit een hoekschop met het hoofd had klaargelegd. Door een eigen treffer van Leonardo Bonucci, die zijn doelman Wojciech Szczesny verraste met een curieuze kopbal, kwam FC Zenit in de 26e minuut langszij (1-1).

Dybala kwam in de 58e minuut uit een strafschop opnieuw tot scoren. Hij had daarbij wel het geluk dat hij de penalty mocht overnemen. Bij zijn eerste poging schoot hij naast, maar van de arbitrage mocht hij opnieuw aanleggen wegens te vroeg inlopen (2-1). Federico Chiesa en Alvaro Morata zorgden in de slotfase voor een royale score. In de extra tijd bepaalde Sardar Azmoun de eindstand op 4-2.

Eerder op de avond won Chelsea met 1-0 bij Malmö. Voor de titelhouder kwam Hakim Ziyech in de 56e minuut tot scoren.

In de poule leidt Juventus met 12 punten, gevolgd door Chelsea met 9 punten. FC Zenit (3 punten) en Malmö (0 punten) kunnen overwinteren in de Champions League vergeten.

Wout Weghorst probeert Mohamed Camara van de bal te krijgen. Ⓒ REUTERS

Weghorst boekt met Wolfsburg eerst CL-zege

Wout Weghorst heeft met VfL Wolfsburg een belangrijke stap gezet met het oog op overwintering in de Champions League.

De van corona herstelde aanvaller begon in de basis tegen RB Salzburg, en won met zijn ploeg in eigen huismet 2-1. Wolfsburg komt daardoor op 5 punten in Groep H, met nog twee wedstrijden te spelen. Salzburg staat op 7. Sevilla en Lille, de andere twee ploegen in de poule, komen later deze avond nog in actie.

Via Ridle Baku kwamen de Duitsers al na drie minuten op voorsprong. Oud-Ajacied Maximilian Wöber maakte na een half uur gelijk namens de bezoekers. Op aangeven van Maximilian Arnold tekende Lukas Nmecha na een uur voor de winnende 2-1. Kort daarna werd Weghorst gewisseld.

Hakim Ziyech (r.) viert zijn goal met Marcos Alonso. Ⓒ Reuters

In Zweden kroonde Hakim Ziyech tot matchwinnaar bij het duel tussen Malmö FF en Chelsea. Tien minuten na rust schoot de oud-Ajacied een perfecte voorzet van Callum Hudson-Odoi binnen. Door de winst kwam Chelsea op 9 punten, evenveel als Juventus. De Italianen spelen later op de avond tegen FC Zenit. Ziyech werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

