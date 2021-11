Champions League: Wout Weghorst doet goede zaken met Wolfsburg; Hakim Ziyech bezorgt Chelsea winst

De van corona herstelde aanvaller begon in de basis tegen RB Salzburg, en won met zijn ploeg in eigen huismet 2-1. Wolfsburg komt daardoor op 5 punten in Groep H, met nog twee wedstrijden te spelen. Salzburg staat op 7. Sevilla en Lille, de andere twee ploegen in de poule, komen later deze avond nog in actie.

Via Ridle Baku kwamen de Duitsers al na drie minuten op voorsprong. Oud-Ajacied Maximilian Wöber maakte na een half uur gelijk namens de bezoekers. Op aangeven van Maximilian Arnold tekende Lukas Nmecha na een uur voor de winnende 2-1. Kort daarna werd Weghorst gewisseld.

Hakim Ziyech (r.) viert zijn goal met Marcos Alonso. Ⓒ Reuters

In Zweden kroonde Hakim Ziyech tot matchwinnaar bij het duel tussen Malmö FF en Chelsea. Tien minuten na rust schoot de oud-Ajacied een perfecte voorzet van Callum Hudson-Odoi binnen. Door de winst kwam Chelsea op 9 punten, evenveel als Juventus. De Italianen spelen later op de avond tegen FC Zenit. Ziyech werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

